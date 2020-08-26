Возбудили уголовно дело по факту отравления угарным газом семьи под Воронежем

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения 26 августа 2020 года тел четверых человек в селе Гнилое Острогожского района.

Напомним, в одном из домов обнаружили трупы супругов (34 и 28 лет) и их двоих малолетних детей - без признаков насильственной смерти. По предварительной данным, семья отравилась угарным газом.

На месте работают криминалисты, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначат необходимые экспертизы - для установления точной причины смерти, техническую. Расследование взяла под контроль прокуратура.