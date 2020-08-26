Мошенники взяли кредит в 200 тысяч на 24-летнюю жительницу Воронежа

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

За 25 августа 13 жителей Воронежской области стали жертвами мошенников. Причем дистанционно.В частности, так удаленно обманули 24-летнюю жительницу Советского района.

Девушке позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал старую байку о том, что в финансовом учреждении зафиксировали ряд сомнительных операций с ее счетом. Ну а чтобы "спасти" деньги, нужно выдать личные данные. Что девушка и представила звонившему. Получив всю необходимую информацию, мошенник оформил потребительский кредит на 200 тысяч рублей на имя потерпевшей и перевел деньги на неизвестный расчетный счет.

Будьте бдительны! Не раскрывайте никому личную информацию, коды банковских карт.

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