Tele2 дарит смартфоны к началу учебного года

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При покупке устройств и совершении операций на кассе в розничной сети клиенты могут выиграть смартфоны, фитнес-браслеты, а также подписки на образовательные и развлекательные сервисы.

В преддверии начала учебного года Tele2 запустила акцию «Умножайте выгоду». В период до 4 октября 2020 года, совершая покупки в салонах оператора и отвечая на вопросы викторины на сайте gifts.tele2.ru, клиенты могут принять участие в еженедельном розыгрыше призов. Акция также позволяет накопить игровые баллы и получить скидку на смартфон, видеокамеру, полезную подписку.

В еженедельном розыгрыше абоненты могут выиграть смартфон Mi Note 10 Lite, фитнес-трекер Mi Band 5, а также подписку на радио Arzamas, сертификаты OZON или бесплатный доступ к сервису изучения английского языка «Яндекс.Флоу».

В обмен на баллы можно получить гарантированные подарки: скидки 1000 и 3000 рублей на смартфоны и 50% – на видеокамеры, бесплатный доступ к киберспортивной площадке Cyberhero, подписку на онлайн-кинотеатр Wink «Для детей», сервис Bookmate или неделю изучения английского языка и скидку на первую оплату на платформе «Яндекс.Флоу».

Для участия в акции необходимо совершить любую покупку, денежный перевод, пополнение баланса в салоне или модуле Tele2. В чеке автоматически будут напечатаны ссылка на портал gifts.tele2.ru и промокод, который необходимо зарегистрировать на сайте. Он позволит стать участником еженедельного розыгрыша призов, а также копить баллы, которые можно обменять на три гарантированных подарка. Дополнительные баллы можно заработать в викторинах на сайте gifts.tele2.ru, а также с помощью сканирования QR-кода, размещенного в салонах. Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса. Продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

Подробнее о правилах акции, месте, времени проведения и наличие призов можно узнать здесь.