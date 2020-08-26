В Воронеже три водителя с иностранными номерами не заплатили больше 70 штрафов

Один из автомобилей остановили в самом центре города, недалеко от Кольцовского сквера. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном управлении ГИБДД подвели итоги рейда, во время которого проверяли автомобили с иностранными номерами. Во время него остановили 15 водителей и посмотрели по базе, числятся ли за ними неоплаченные штрафы. Оказалось, что трое из них не заплатили за свои нарушения более 45 тысяч рублей. Не закрытыми оказались более 70 штрафов.

Кроме того, водителям вручили 76 постановлений об административных правонарушения по превышениям скорости.

Еще один нарушитель. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, не так давно завершился суд по громкому делу. 6 июля 2019 года на «зебре» у моста недалеко от ТЦ «Московский проспект» 20-летний водитель «Мерседеса», зарегистрированного в Абхазии, Максим Баранов сбил насмерть 19-летнего студента ВГУ Дмитрия Божка. При этом в суде установили, что он ехал со значительным превышением скорости. Баранова приговорили к трем годам колонии. Учитывая время, проведенное под домашним арестом, фактически он проведет в местах лишения свободы 2,5 года.