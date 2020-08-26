В Воронежской области семья с двумя детьми отравилась угарным газом

фото epp.genproc.gov.ru

В Острогожском районе Воронежской области погибла семья. 26 августа в одном из домов в селе Гнилое обнаружили тела четверых человек, в том числе, двоих детей. На трупах не было признаков насильственной смерти. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом.

Следователи Острогожского отделом регионального следственного управления СК России проводят доследственную проверку, устанавливаются причины происшествия. Расследование взяла под контроль прокуратура.

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