В Воронеже грабитель унес из гипермаркета корзину с алкоголем и продуктами

В Воронеже по горячим следам задержали грабителя. В Левобережном районе мужчина выбежал из гипермаркета с корзиной, полной алкоголя и продуктов, не заплатив.

Сотрудники Росгварди, приехавшие на вызов, уточнили приметы грабителя и задержали его оказалось грабить в Воронеж приехал 32-летний житель села Александровка Верхнехавского района.

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