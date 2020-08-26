Фестваль РИФ-Воронеж-2020 пройдет в онлайн-формате

IT-фестиваль РИФ-Воронеж из-за объективной ситуации с коронавирусом и запретом на массовые мероприятия пройдет в этом году в онлайн-формате. И это логично: форуму интернет-технологий проще всего адаптироваться в цифровом пространстве.

- Это мы помогаем миру адаптироваться к изменениям. Мы создаем возможности для общения и работы в цифровом пространстве. Мы разрабатываем и внедряем технологии, которые сильнее «обстоятельств непреодолимой силы» для общества и для государства. И для нас важно обмениваться опытом, анализировать кейсы, ловить инсайты, получать новые знания и идеи на профессиональных встречах, - отмечают организаторы форума.

А вот насчет проведения фестиваля в следующем году организаторы не уверены. Это будет зависеть от наличия финансов. А пока оргкомитет распространил обращение в областным властям с просьбой поддержки. На момент публикации заметки его подписали 465 человек.

В 2019 году РИФ-Воронеж посетили более 5200 участников. Деловая программа включала выступления 110 спикеров из России и зарубежья и проходила два дня. Во внепрограммных активностях РИФ-Воронеж в 2019 году приняли участие 26 компаний, а площадь выставочной зоны составила более 2500 кв. м.