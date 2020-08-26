Конопля среди капусты: житель Воронежской области вырастил 115 запрещенных кустов на огороде

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Мини-плантацию марихуаны нашли полицейские в Калачеевском районе. Культивированием конопли на собственном огороде занимался 48-летний житель села Заброды. Между капустой оперативники обнаружили 115 запрещенных кустов.

А в доме сельчанина правоохранители нашли емкость с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, массой более 25 граммов.

Подозреваемый, ранее судимый, рассказал в полиции, что вещество изготовил из выращенной собственноручно конопли. Растения он посеял осенью 2019 года, а в марте текущего года семена проросли, после чего мужчина начал за ними ухаживать, поливать, пропалывать.

За незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до трех лет заключения.