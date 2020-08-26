Под Воронежем мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в стоявший на обочине "Форд"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 25 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 128 ДТП, в авариях 19 человек получили травмы, двое погибли.

Около 17.15 на 679-м километре автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе мотоциклист на «Рейсере», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль «Форд Эксплорер».

28-летний мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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