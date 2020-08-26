Диспетчеру, из-за халатности которого в Воронежской области замерзла насмерть 16-летняя девушка, дали 2 года условно

Два года условно дал Грибановский суд 55-летнему диспетчеру службы 112, из-за халатного бездействия которого погибла 16-летняя девушка.

Трагедия произошла в начале марта 2019 года под Борисоглебском. Около полуночи в службу 112 позвонила девочка и попросила помощи, поскольку заблудилась. Звонившая описала, что находится на понтонном мосту. Диспетчер первоначально послал по вызову «скорую», однако медики не смогли обнаружить место и девочку. Несчастная в период до часу ночи звонила еще семь раз в службу 112, телефон разряжался на холоде очень быстро, звонки срывались, девочка успела сказать «пожалуйста». Но диспетчер посчитал вызовы розыгрышем и спасателей на помощь ей не отправил.

Через два дня девочку нашли в лесу мертвой – она замерзла на морозе. Диспетчера обвинили в халатности, ведь по сигналу телефона (а девочка звонила с одного и того же номера) сотовая компания могла отследить координаты места, с которого поступал вызов, и туда можно было отправить спасателей.

- Исходя из назначения службы ЕДДС любой звонок по номеру 112, в первую очередь, должен расцениваться, как сообщение о происшествии, и иная оценка ему может быть дана только при наличии неопровержимых подтверждений обратного. Кроме того, совокупность всех сведений, поступивших в распоряжение оперативного дежурного ЕДДС (первый разговор с девушкой, представленная ею информация и характер ее подачи – сбивающееся дыхание, интонации, речевые затруднения, многократные звонки с одного номера и из того же места, произнесение слова «пожалуйста»), при изложенных обстоятельствах воспринимать иначе, чем как просьбу о помощи, было нельзя, - посчитал суд.

Диспетчера осудили на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд на два года лишил диспетчера права заниматься профессиональной деятельностью по приему сообщений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях от населения и организаций, доведению данной информации до экстренных оперативных служб и координации действий экстренных оперативных служб.