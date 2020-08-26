10-й фестиваль «Игрушка-говорушка» пройдёт в Воронеже онлайн

Х Всероссийский фестиваль народной игрушки «Игрушка-говорушка» из-за ситуации с коронавмрусом пройдёт в этом году в онлайн-формате 17-18 сентября.

В нем примут участие мастера художественных ремёсел, изготавливающие как традиционные, так и авторские игрушки, из Воронежской области и регионов России.

На фестивале пройдёт конкурс «Игрушечные образы России», где участники представят свои видеосюжеты изготовления игрушки или игрушечной композиции по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». Конкурсанты будут соревноваться в следующих видах творчества: традиционная глиняная игрушка, авторская глиняная игрушка, игрушка из природного материала, традиционная текстильная кукла, сувенирная кукла, войлочная игрушка, резьба и роспись по дереву.

Фестиваль завершится видеоконференцией «Народная игрушка в творчестве современных мастеров», которую проведут ведущие специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства из Московской художественно-промышленной академии Строганова, Липецкого педагогического университета имени Семёнова-Тян-Шанского и Воронежа.

Конкурсные видеоработы можно будет посмотреть на официальном сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино, канале YouTube и в социальных сетях.