Жительница Воронежской области пытается взыскать с инспектора ГИБДД 100 тысяч рублей

Девушка уверяет, что инспектор превысил свои полномочия Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жительница Борисоглебска пытается взыскать с инспектора ГИБДД 100 тысяч рублей. В эту сумму она оценила компенсацию морального вреда. Иск поступил в Борисоглебский городской суд 14 августа.

В начале января 2020 года в ночью девушка ехала на своем автомобиле «Пежо 206» по улице Октябрьской Борисоглебска. Для проверки документов ее остановили сотрудники ГИБДД. Поскольку женщина принимала лекарство, ее пригласили в патрульный автомобиль для проведения освидетельствования.

Инспектор при этом составил административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...».

Однако мировой судья 19 марта прекратил дело в связи с отсутствием в действиях девушки состава административного правонарушения. Старший инспектор подал жалобу в Борисоглебский городской суд. Но постановление мирового судьи оставили без изменений.

Сейчас же девушка уверяет, что инспектор превысил свои полномочия. По ее словам, он собирал информацию о частной и семейной жизни истца, в частности о ее детях. Хотя это не требуется для составления административного материала. При этом инспектор, как говорится в заявлении, не спрашивал разрешения на вопросы о частной жизни. Только в конце всей процедуры сотрудник зачитал автолюбительнице ее права и обязанности, а также статью 51 Конституции России.