На сахарном заводе в Воронежской области из-за взрыва газа пострадали два работника

На место происшествия выехал межрайонный прокурор Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

25 августа около 9.30 на территории сахарного завода АО «Лискисахар» произошел взрыв. Предприятие находится на улице Воронежская в городе Лиски.

- В ходе выполнения работ по очистке емкости для выпаривания сахара произошел хлопок газа, - объяснили ситуацию в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате ЧП пострадали два работника предприятия: с термическими ожогами их отвезли в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал межрайонный прокурор. Следователи устанавливают причины происшествия.