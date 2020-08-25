Стали известны самые опасные профессии Воронежской области

Стало известно, какие профессии стали самыми опасными в Воронежской области по итогам прошлого года. По данным Воронежстата, в 2019-ом несчастные случаи произошли на 168 местных производствах.

Получили травмы 337 человек. Из них 131 человек - работники организаций обрабатывающих производств, 73 - организаций сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, 40 – учреждений в области здравоохранения и социальных услуг, 26 – организаций, осуществлявших транспортировку и хранения, 19 – оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, 17 – строительства. В других профессиях случаи травматизма не столь часты.

От травм на предприятиях в прошлом году погибли 18 человек. Это на 5 меньше, чем в 2018-ом. Погибли 3 человека, занимавшиеся ремонтом транспорта. Также 3 летальных случая за год зафиксировали на обрабатывающих производствах. И еще 3 – в отрасли транспортировки и хранения. В других сферах подобные случаи единичны.