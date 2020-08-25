В Воронеже из-за ремонта теплотрассы изменятся семь автобусных маршрутов

После 3 сентября автобусы вернутся к привычным маршрутам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 25 августа по 3 сентября изменятся семь маршрутов общественного транспорта. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом участка теплотрассы.

- Автобусные маршруты № 3,5,5А, 69Т и 104 будут направлены с улицы Кирова по улицам Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной и далее по маршруту. Маршруты № 80 и 113 с улицы 20-летия Октября будут направлены по улицам Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной и далее по маршруту, - пояснили в городской администрации.