Повторно севшего пьяным за руль жителя Воронежской области отправили на обязательные работы

Павловский районный суд приговорил 53-летнего местного жителя к 300 часам обязательных работ. Кроме того, ближайшие 2 года мужчина не сможет работать на транспорте. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения. Ситуацию усугубило то, что водитель к тому же был пьян.

26 апреля в 21:40 инспекторы остановили «Фольксваген Транспортер» у дома №92 по проспекту Революции в Павловске. Автомобиль вилял из стороны в сторону. 53-летний водитель согласился на освидетельствование алкотестером. Вот только его результат составил 1,257 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

- Сотрудники ГИБДД отстранили водителя от управления и доставили его в дежурную часть, а автомобиль отправили на штрафстоянку, - комментируют в ГУ МВД по региону.

В базе учета при этом значилось, что в ноябре 2017 года мировой суд Павловского района уже назначал этому мужчине 100 часов обязательных работ и лишал прав на 1,5 года. Тогда он пьяным ездил на «УАЗ 469» без номеров. В 2017-ом прибор показал концентрацию этилового спирта в количестве 1,455 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха, что соответствует двум выпитым бутылкам водки.