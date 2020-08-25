Под Воронежем ищут 40-летнего мужчину

Валерий Иванов не возвращается домой уже около двух суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж» сообщили, что в селе Новая Усмань 23 августа пропал 40-летний Валерий Иванов. Мужчина ушел из дома и с тех пор не возвращался и не отвечал на звонки. В поисках нужна помощь добровольцев.

Приметы Валерия Иванова: рост 180 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. 23 августа был одет в серо-белую футболку, синие джинсовые шорты, обут в черные сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Валерий Иванов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

В то же время в поисковом отряде сообщили и печальную новость: 73-летнего пенсионера Бориса С. нашли мертвым. Волонтеры выразили соболезнования родным погибшего.