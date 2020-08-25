В Воронеже из-под земли забил трехметровый фонтан

Воронежцы потихоньку привыкают к неожиданным водяным столбам. Фото: Женек Гранкин.

У дома № 55 на улице Новосибирской в микрорайоне Машмет забил из-под земли трехметровый фонтан. Фото нежданного гейзера выложили в паблике «Типичный Воронеж».

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что был сорван пожарный гидрант. О водяном столбе сообщили в «РВК-Воронеж», на чьих сетях и произошло ЧП.

- В течение получаса на улицу Новосибирскую выехали наши сотрудники. Они оперативно устранили утечку и привели оборудование в порядок, - рассказали в «РВК-Воронеж».

Напомним, 17 августа на перекрестке улиц Остужева и Переверткина из-под земли вырвался фонтан воды высотой в двухэтажный дом. Под потоком ехали маршрутный «ПАЗик» и легковушка. В «Квадре», на участке которой произошло ЧП, объяснили, что на теплосети проводили гидравлические испытания, и магистральный участок на Остужева, 5а не выдержал повышенного давления. Этим инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

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