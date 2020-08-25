В Воронеже мэрия закупит 66 квартир для жителей ветхих домов

В мэрии объявили о поиске участников семи аукционов на покупку 66 современных благоустроенных квартир для жителей ветхих домов. Их начальная стоимость – 109,5 миллионов рублей.

Квартиры должны располагаться в черте Воронежа. При этом они должны быть со 100-ной отделкой, с сантехникой (ванная и раковины для мытья рук) и плитой с духовкой.

А вот жилплощадь приобретаемых квартир будет невелика. Особенно однокомнатных. Будут среди них и студии площадью всего 9,5 квадратных метров (без учета балкона), максимум, на что могут рассчитывать переселенцы из «однушек», - 20,4 «квадрата». И даже «трешки» будут, мягко говоря, невелики, – от 34,6 до 47,9 кв. м. Причем, как указано в документации, за превышение указанной площади муниципалитет доплачивать не будет.

Всего в мэрии планируют приобрести 57 однокомнатных квартир, семь «двушек» и две «трешки».

Заявки на участие в торгах по шести тендерам будут принимать до 1 сентября, еще по одному — до 2 сентября. А на следующий день, 3 сентября, уже намечен аукцион.