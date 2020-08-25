В Воронежской области в Ломовском природном парке завершаются восстановительные работы после пожара

В 2019 году территорию более 400 кв. м. в Ломовском природном парке в Воробьевском районе охватил огонь. О ситуации нам тогда рассказывал Василий Козлов, директор ландшафтного парка. Однако уже в сентябре откроется восстановленный пищеблок со столовой. Об этом 24 августа рассказал глава администрации Воробьевского района Михаил Гордиенко губернатору Александру Гусеву.

Также для туристов построили 3 гостевых домика - по сути это большие и современные мазанки. Внутри каждого дома располагаются кухня-гостиная, две спальни, санузел и терраса. В ближайших планах – строительство визит-центра с музейной экспозицией.

Отметим, что Ломовской парк располагается в местности, являющейся памятником природы эпохи донского оледенения, площадь его составляет 150 га. На территории сформирована инфраструктура для развития этнотуризма, традиционных художественных ремесел и реализации масштабных культурных проектов.