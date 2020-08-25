В Воронеже на видео попал сгорающий «УАЗ»

Пожарные потушили "УАЗ" за считанные минуты, но огонь уже успел его уничтожить. Фото: кадр с видео

25 августа в 9.54 на улице Федора Тютчева в микрорайоне Боровое загорелся автомобиль «УАЗ Фермер». Пожар попал на видео. Его разместили в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа».

- На месте ЧП работали четыре наших сотрудника. Пожар ликвидировали в 10.12. К тому времени автомобиль сгорел полностью, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

А в 10.54 на улице Новосибирской в микрорайоне Машмет вспыхнула «Ока». Как сообщили в МЧС, на этот пожар так же, как и на боровской, выезжали четыре специалиста на одной машине. В 10.54 возгорание ликвидировали. Но от машины к тому времени осталась лишь груда оплавленного металла.

Пострадавших на обоих пожарах не было.

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