Выжившего после ЧП в сливной яме под Воронежем мужчину выписали из больницы

25 августа пострадавшего в сливной яме в поселке совхоза «Воронежский» 52-летнего мужчину выписали из стационара областной больницы №1. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, он в стабильном состоянии. Пациент остается под наблюдение по месту жительства. Мужчина попал в больницу с отравлением метаном.

Напомним, 23 августа в Новоусманском районе погибли трое взрослых и двое детей. Гулявшая по двору двухлетняя девочка наступила на плохо закрытый люк сливной ямы и упала в колодец. Спасать ребенка в шестиметровую яму бросились ее 35-летняя мать, восьмилетняя сестра и 35-летний отец. Потом прибежали соседи - 23-летний и 52-летний мужчины.

Сиротами остались две девочки – 7 лет и 10 месяцев. Их сейчас забрала к себе тетя – родная сестра погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что будущим опекунам детей, оставшихся без родителей (их определят в течение месяца), а также семье выжившего мужчины, окажут материальную помощь.