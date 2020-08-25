Воронежская область вошла в десятку регионов с наибольшим приростом больных коронавирусом за сутки

Воронежские врачи работают хорошо, но расслабляться им рано. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта СтопКоронавирус.РФ на 25 августа, за последние сутки в Воронежской области заразились COVID-19 99 человек. Это десятый показатель среди всех регионов России. Что не может не вызывать тревогу.

В то же время еще больше наших земляков за прошедшие сутки выздоровели от этой напасти. Коронавирус победили 163 жителя Воронежской области. И это восьмое место среди российских регионов.

В то же время (и это самое главное) в нашей области от коронавируса за минувшие сутки никто не умер.

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