Юрисконсульта из Воронежа обвиняют в покушении на коммерческий подкуп

Юрисконсульту одной из местных фирм придется ответить за покушение на коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он решил передать «вознаграждение», чтобы его коллега из муниципальной коммунальной компании Новоусманского района не обжаловал решение суда. Однако тот от «заманчивого предложения» отказался.

Юрисконсульта задержали с поличным сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области. Расследование продолжается. В ближайшее время, как рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа Валерий Смольянинов, будет предъявлено обвинение.