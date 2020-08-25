В Воронеже жильцы трех домов жалуются на канализационные потопы

Жители трех домов Железнодорожного района - №№ 46А, 46Б и 46В по улице Богдана Хмельницкого пожаловались на то, что их подвалы регулярно затапливает канализацией. Из-за этого, по словам людей, там жуткий запах, а стены покрыты черным грибком.

Все эти дома обслуживает ОАО «УК Железнодорожного района». В этой управляющей компании сообщили, что, по их сведениям, проблемы с канализацией были только в одном из домов.

- Полторы недели назад в подвале дома № 46Б наши сотрудники меняли затвор на системе отопления. Основную часть воды, которая была в трубах, рабочие слили через шланг на улицу. Однако из нижних точек трубопровода удалить ее таким образом физически невозможно. Небольшая часть жидкости вытекла из труб в подвал во время ремонта. От других двух домов сигналов о залитии и затоплении подвалов в УК не поступало.

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