В Воронеже инспекторы помогли потерявшейся девочке на велосипеде найти маму

Два старших лейтенанта полиции Виталий Сынков и Андрей Чернышев Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

24 августа вдоль проезжей части по улице Южно-Моравская на розовом велосипеде мчала девочка лет 6-7. Взрослых рядом не было. Благо ребенка заметил экипаж ДПС, дежуривший в этом месте: два старших лейтенанта полиции Виталий Сынков и Андрей Чернышев решили узнать, почему девочка катается одна, да еще и по автомобильной дороге.

Оказалось, что девочка гуляла вместе с мамой в парке. Но заигравшись, ребенок потерял родителя из виду. Юная велосипедистка перепугалась и бросилась искать маму.

- Пообщавшись с ребенком, инспекторы выяснили ее имя и возраст, но вот адрес проживания девочка так и не смогла вспомнить, однако девочка сказала, что может показать, где живет ее бабушка. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили по рации в управление МВД России по Воронежу о потерянном ребенке, и том, что доставят девочку к ее бабушке, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вот только девочка лишь приблизительно помнила адрес бабушки. Она не могла точно вспомнить ни номер дома, ни номер квартиры. Поэтому пришлось везти ребенка в отдел полиции №5.

Прошло примерно 20 минут после того, как потерявшуюся девочку привезли в отдел полиции, и в дежурную часть обратились ее родители.