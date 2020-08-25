Каждый третий воронежец хотел бы сходить на концерт или спектакль после снятия ограничений

С 14 сентября в Воронежской области начнут работать театрально-концертные организации. Однако заполнять залы можно будет не более чем на 50%. Об этом стало известно еще 6 августа, когда губернатор Александр Гусев подписал указ об очередном снятии ограничений по коронавирусу.

В то же время стали известны подробности десятого Платоновского фестиваля, который пройдет с 13 по 27 сентября в Воронеже.

В связи с этим мы вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у горожан, готовы ли они посещать театры, кинотеатры и концертные залы с сентября.

Так, 23,8% респондентов признались, что за долгие месяцы самоизоляции соскучились по подобного рода мероприятиям и готовы в ближайшее время покупать билеты. Еще 9,2% ответили более сдержано: они также были бы не прочь посмотреть спектакль или фильм на большом экране, но только если цены на такие показы не вырастут.

С другой стороны, аж 25,9% признали, что им не интересны мероприятия такого рода. Еще 20,4% воронежцев сказали, что пока не готовы посещать ни концерты, ни спектакли, ни кино, так как опасаются сложившейся эпидемиологической ситуации. Другие 8,1% также откажутся от культурных походов в ближайшее время, но по финансовым соображениям. Остальные участники опроса затруднились дать ответ.