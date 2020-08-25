В Воронежской области в аварии с двумя «ВАЗами» погибла женщина, ранены четверо

"Лада" осталась на дороге, "Жигули" улетели в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

25 августа в 6.20 на 591 километре дороги «Москва-Астрахань» в Грибановском районе случилась авария, закончившаяся трагедией.

По данным ГИБДД, 80-летний местный житель, руливший «семеркой», выезжал со второстепенной дороги. При этом он не пропустил ВАЗ-2114, двигавшийся по главной, им управлял 19-летний житель Волгоградской области. Машины столкнулись.

У "Лады" сильно помят капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Оба водителя, 79-летняя женщина, ехавшая в «семерке», и 21-летний пассажир 14-й «Лады», житель Волгоградской области, получили травмы. Их отвезли в местную больницу. Туда же попала 80-летняя местная жительница. Пенсионерку, ехавшую в «Жигулях», довезли до больницы. Но врачи спасти ее не смогли, - слишком тяжелыми были травмы.