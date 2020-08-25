В связи с эпидемиологической ситуацией на турнир допустили ограниченное количество зрителей Фото: предоставлено организаторами турнира.

В Воронеже прошел открытый турнир по смешанным единоборствам «Кубок Arena Don». В соревнованиях приняли участие бойцы из четырех городов - непосредственно Воронежа, а также Липецка, Белгорода и Перми. Среди них были как опытные спортсмены, так и дебютанты.

В связи с эпидемиологической ситуацией на турнир допустили ограниченное количество зрителей. Однако для всех желающих следить за ходом поединков была организована видеотрансляция.

Представители воронежской академии Arena Don выиграли свои схватки - Илья Каширин победил Андрея Шихова из Перми, а Родион Гаджиибрагимов оказался сильнее Дмитрия Теплинского.

- За время самоизоляции все соскучились по атмосфере соперничества. У нас получилось провести зрелищные профессиональные бои и дать соревновательную практику молодым ребятам, за которыми будущее воронежского ММА, - подвели итог организаторы турнира.