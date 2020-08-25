Губернатор рассказал, как будут помогать семьям пяти погибших в сливной яме под Воронежем

Место, где погибли пять человек. Кадр сюжета телекомпании «ТВ-Губерния». Фото: другой источник.

Губернатор Воронежской области отреагировал на трагедию в Новоусманском районе. Напомним, 23 августа там погибли трое взрослых и двое детей. Гулявшая по двору двухлетняя девочка наступила на плохо закрытый люк сливной ямы и упала в колодец. Спасать ребенка в шестиметровую яму бросились ее 35-летняя мать, восьмилетняя сестра и 35-летний отец. Потом прибежали соседи – 23-летний и 52-летний мужчины. В итоге все, кроме самого старшего, погибли. 52-летний мужчина почувствовал себя плохо и смог самостоятельно выбраться из ямы. Он сильно отравился газом, за его жизнь борются врачи токсикологического отделения. Сиротами остались две девочки – 7 лет и 10 месяцев. Их сейчас забрала к себе тетя – родная сестра погибшей женщины. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Дом, во дворе которого произошла трагедия. Кадр сюжета телекомпании «ТВ-Губерния». Фото: другой источник.

Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибших. И пообещал, что будущим опекунам детей, оставшихся без родителей (их определят в течение месяца), а также семье выжившего мужчины, окажут материальную помощь. Какую конкретно, пока не сообщают.

Осиротевшей семилетней девочке осенью помогут при адаптации в первом классе. Также губернатор пообещал, что семьи погибших в любой момент могут рассчитывать на помощь психологов.

На этой неделе состоится заседание районных комиссий по ЧС с участием губернатора. Там подробно разберут причины ужасной трагедии. Будет разработан механизм информирования владельцев частных домов о правильной эксплуатации сливных ям. Также на территории области начнется инвентаризация подобных объектов, расположенных на землях муниципалитетов. В Новоусманском районе такая проверка уже началась.

Спасатели предупреждают: в таких ситуациях единственное правильное действие – быстро позвонить 112 и вызвать оперативные службы. Нельзя рассчитывать даже на противогаз. На месте подобного ЧП должны работать сотрудники газоспасательной службы, использующие баллон со сжиженным кислородом, который идет в комплекте со специальным костюмом.