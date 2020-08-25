В Воронежской области на пожаре серьезно пострадал мужчина

Пожар ликвидировали через 18 минут после сообщения о нем. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

25 августа в 5.37 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в селе Октябрьское Поворинского района. Там на улице Южной загорелся дом.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, им помогала добровольная пожарная команда села Октябрьское - всего работали шесть человек на двух машинах. В 5.55 они ликвидировали возгорание.

На пожаре получил серьезные травмы мужчина. Его возраст, а также то, были у него ожоги либо отравление угарным газом, в МЧС не сообщили. Пострадавшего отвезли в районную больницу.

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