В Воронежской области столкнулись два «ВАЗа»: есть пострадавшие

По оперативной информации, ехавшие в машинах люди получили серьезные травмы. Фото: из архива «КП»

25 августа в 6.37 в дежурную часть МЧС сообщили об аварии на трассе М-6 Москва-Астрахань в Грибановском районе. В 6.38 на место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательной части. Они помогали ликвидировать последствия ДТП.

Пока об аварии известно только то, что столкнулись «семерка» и «ВАЗ-2114». По оперативной информации, в ДТП есть пострадавшие.

В региональном ГУ МВД обещали в ближайшее время узнать подробности аварии.

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