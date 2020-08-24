В Воронеже второй «Вербатимфест» перенесли на начало октября

Афиша фестиваля

Организаторы молодежного фестиваля документального театра объявили новые даты форума. Напомним, второй «Вербатимфест» передвинули из-за коронавирусных ограничений. И теперь он пройдёт с 1 по 6 октября в Доме актера.

В программе форума запланированы открытые показы образовательных лабораторий по направлениям: театр, кино, хореография, фотография, проводимых в период с сентября 2019-го по сентябрь 2020-го, документальные спектакли из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, мастер-классы по разным творческим дисциплинам от ведущих экспертов из Москвы.

Воронежцам покажут лучшие образцы документального театра для молодежной аудитории. Музыкально-драматический театр “А-Я” (Москва) представит документальный спектакль “Мама меня любит” по мотивам воспоминаний о детстве, проект «Театральный дом» благотворительного фонда «Подари мне крылья» совместно с социально-художественным театром (Санкт-Петербург) - спектакль “Одиссея 2К19”, в основу которого легли документальные истории 17 подростков из петербургских приютов и детских домов, Театр Поколений имени Корогодского (Санкт-Петербург) – спектакль «67/871. Документальный спектакль о блокаде».

На закрытии фестиваля, 6 октября, «Театр.doc» и «Театр сторителлинга Константина Кожевникова» (Москва) представят документальный спектакль “Люди Добрые”. Деньги, собранные с продаж билетов на него, пойдут в фонд помощи детям-сиротам.

Полную афишу и программу мероприятий можно найти на сайте фестиваля.