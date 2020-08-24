В Воронеже в одном из ЗАГСов нельзя будет праздновать свадьбы

В отделе ЗАГСа Коминтерновского района нельзя будет отмечать свадьбы почти месяц. Фото: управление ЗАГС по Воронежской области, ВКонтакте.

Влюбленные пары, планирующие оформить свои отношения, предупреждают: с 12 октября по 8 ноября торжество нельзя будет провести в отделе ЗАГСа Коминтерновского района. К счастью, это не связано с уже всех «доставшей» эпидемией коронавируса. Просто часть помещений ЗАГСа в это время будут ремонтировать. В то же время выдавать справки, свидетельства, регистрировать развод, оформлять перемену имени будут по-прежнему, без изменений.

В региональном управлении ЗАГС напомнили, что подать заявление на регистрацию брака можно в любом отделе этого ведомства независимо от места регистрации. Делать это нужно минимум за месяц, максимум – за год до свадебного торжества.

Напомним, с 1 августа молодоженам разрешили приглашать на торжественную церемонию заключения брака до 18 гостей (с учетом фотографов и видеооператоров). Также заработали залы с шампанским. Но по-прежнему на свадьбу в ЗАГС нужно приходить в медицинских масках и в перчатках.

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