В Воронеже «Инфинити» въехала в ограждение Каменного моста

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В воскресенье, 23 августа, в Воронеже «Инфинити» врезалась в ограждение у Каменного моста со стороны улицы Орджоникидзе. За рулем иномарки находился 35-летний водитель. В результате аварии он не пострадал, но ограждение, столб и гранитные плиты сильно пострадали от удара.

Управа Центрального района запросила в Госавтоинспекции данные о причинах ДТП. Если выяснится, что в аварии виноват водитель, то с него взыщут стоимость восстановления ограждения.

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