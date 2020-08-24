В воронежском «Буране» - вспышка коронавируса

В «Буране» сообщили крайне тревожную информацию: у хоккеистов и сотрудников клуба обнаружили коронавирус. Число заразившихся и конкретные фамилии в стане «ураганных» не называют. Из-за вспышки COVID-19 «Буран» был вынужден отказаться от участие в турнире на призы главы администрации Тамбовской области.

Напомним, ранее «ураганные» снялись с Кубка Дизеля, сыграв там только два матча. Тогда ссылались на череду травм, которые при ограниченности взятого в поездку в Пензу состава не позволяли набрать хоккеистов на полноценную заявку.

О предстоящем первенстве ВХЛ пока известно, что лига возвращается к двухкруговому турниру, каждая команды сыграет дома 25 матчей и столько же на выезде. Сезон закончится 17 февраля. Старт плей-офф намечен на 21 февраля. Туда выйдут 16 команд без деления на конференции. Серии будут проводить до четырех побед, пары формируются, как всегда, по занятым местам в общей таблице – 1-я будет играть с 16-й, 2-я – с 15-й и так далее.

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