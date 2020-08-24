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В Воронеже в ТОПе самых денежных вакансий августа лидирует водитель-дальнобойщик

Он может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей
Артем ИльинАртемИльин
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На такие привлекательные условия кандидаты, скорее всего, найдутся достаточно быстро.

На такие привлекательные условия кандидаты, скорее всего, найдутся достаточно быстро.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики специализированного сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых финансово привлекательных вакансий августа.

На первом месте предложение трудоустройства для водителя-дальнобойщика. Необходимое условие – соискатель должен иметь свой собственный грузовик. По деньгам предложение ИП Лещева довольно щедрое – от 200 тысяч рублей. Дальше все зависит от числа отработанных часов. И, понятное дело, от успешности поездок, часто связанных с немалым риском.

Вторая позиция у диспетчера-логиста. Там начальных навыков вроде бы требуется по минимуму, и работодатели (ООО «Автоклик») предлагают заработок до 150 тысяч рублей. Вот только требования достаточно серьезные и требуют от кандидата большой инициативности и предприимчивости. Диспетчеру-логисту нужно будет искать и обрабатывать заявки на перевозку грузов от заказчиков, а также заниматься подбором наемного транспорта для их исполнения. Настораживает и то, что верхняя граница заработка обозначена, а вот нижняя – нет. Доход складывается из фиксированной ставки и процента от сделок. По итогам собеседования соискатель может выбирать – на дому ему работать или в офисе.

Еще три вакансии, вошедшие в ТОП-5, подбирают в кадровом агентстве «Феникс».

До 120 тысяч рублей в Воронеже предлагают JavaScript-разработчику. От программиста требуют опыт работы не менее трех лет. PHP-специалист, занявший пятое место, может рассчитывать на заработок до 110 тысяч рублей. По обеим этим вакансиям работодатели обещают гибкий график работы.

На четвертом месте – вакансия директору с опытом работы на руководящих постах в сфере оптовой торговли от пяти лет. Ему обещают доход до 120 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, не вошла в ТОП-5, но достигла недостижимой для большинства воронежцев зарплаты от 100 тысяч рублей в месяц вакансия врача-офтальмолога. На эту должность требуется специалист с опытом работы на офтальмологических лазерах.

Напомним, ранее сообщали о вакансии в иностранной компании для старшего инженера-программиста. Ему обещали зарплату от 4900 до 5800 евро. В рублях это больше чем 500 тысяч. При том, что средняя зарплата в Воронежской области, по данным статистиков, - 35 168 рублей.

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