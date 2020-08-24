Воронежский фестиваль "Савальские россыпи" в этом году пройдет онлайн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

XVIII фестиваль народной музыки «Савальские россыпи» пройдет с 1 по 12 сентября - в этот раз в онлайн-формате из-за требований Роспотребнадзора на ограничение массовых мероприятий в связи с коронавирусом.

В форуме примут участие оркестры и ансамбли народных инструментов, исполнители, самобытные музыканты из Воронежской области и других регионов России, представляющие как этнокультурные традиции, так и основанные на традиционном фольклоре новые современные направления.

В программе фестиваля пройдут онлайн мастер-классы ведущих инструменталистов из Москвы и Саратова.

Все видеоматериалы разместят на официальном сайте Воронежского областного центра народного творчества и кино - vrnfolk.ru, на сайте отдела по культуре администрации Терновского района, на YouTube, а также в социальных сетях.