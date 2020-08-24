В Воронежской области автоинспекторы помогли водителю "Форда фокуса" отремонтировать заглохшую машину

Воронежские автоинспекторы выручили водителя заглохшего посреди трассы ночью автомобиля. Сотрудники ГИБДД обнаружили мигающий аварийкой «Форд Фокус» в половине четвертого на 472-м километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе.

59-летний водитель рассказал, что он с супругой направлялся из Ростова-на-Дону в Тулу. Внезапно иномарка заглохла посреди дороги. Никто их проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь. Супруги уже решили ночевать на дороге, а утром искать причину поломки.

Госавтоинспекторы помогли автолюбителю убрать машину с проезжей части. Осмотрев подкапотное пространство, полицейские поняли, что причиной поломки стала вышедшая из строя система охлаждения двигателя. С помощью неравнодушного водителя, проезжавшего мимо, экипаж ДПС сопроводил неисправный автомобиль на безопасную и освещенную стоянку. После этого правоохранители свозили водителя «Форда» в ближайший круглосуточный магазин автозапчастей, где приобрели необходимые комплектующие. На починку машины у инспекторов ушло несколько часов. После устранения неполадки ростовчане смогли продолжить движение.