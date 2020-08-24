Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронежской области автоинспекторы помогли водителю "Форда фокуса" отремонтировать заглохшую машину

Автомобиль сломался ночью посреди трассы
Ярослав ИвановЯрославИванов
КомментироватьОставить комментарий

Воронежские автоинспекторы выручили водителя заглохшего посреди трассы ночью автомобиля. Сотрудники ГИБДД обнаружили мигающий аварийкой «Форд Фокус» в половине четвертого на 472-м километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе.

59-летний водитель рассказал, что он с супругой направлялся из Ростова-на-Дону в Тулу. Внезапно иномарка заглохла посреди дороги. Никто их проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь. Супруги уже решили ночевать на дороге, а утром искать причину поломки.

Госавтоинспекторы помогли автолюбителю убрать машину с проезжей части. Осмотрев подкапотное пространство, полицейские поняли, что причиной поломки стала вышедшая из строя система охлаждения двигателя. С помощью неравнодушного водителя, проезжавшего мимо, экипаж ДПС сопроводил неисправный автомобиль на безопасную и освещенную стоянку. После этого правоохранители свозили водителя «Форда» в ближайший круглосуточный магазин автозапчастей, где приобрели необходимые комплектующие. На починку машины у инспекторов ушло несколько часов. После устранения неполадки ростовчане смогли продолжить движение.