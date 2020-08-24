Под Воронежем скорый поезд насмерть сбил пешехода

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Вечером в воскресенье, 23 августа, под Воронежем на железнодорожной станции Шуберское в Новоусманском районе под поезд попал житель Санкт-Петербурга. Предположительно, мужчина вышел из электрички и начал переходить рельсы не по переходу. В этот момент транзитом через станцию проходил поезд «Москва-Анапа». Пешеход не заметил его и попал под движущийся состав. От полученных травм пешеход погиб на месте. Возможно, в момент трагедии он был пьян и поэтому не среагировал на приближение состава.

На месте работают следователи, начата проверка обстоятельств происшедшего.