Телеведущая из Воронежа испытает свои страхи в темной комнате

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Помните страшилки о черной комнате из детских баек? В такую страшную черную комнату попала в реальности наша известная землячка Ирина Чеснокова. Воронежская юмористка, актриса и телеведущая приняла участие в экстремально-приключенческом шоу «Полный блэкаут», которое стартует в сентябре на СТС.

В каждом выпуске четыре героя или пары героев по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате, не зная, что их там ждет. А ждут их: питоны, аллигатор, скорпионы, пауки, черви, саранча... Усилят страх декорации, представленные в виде мрачных бетонных стен старого завода. Участникам нужно пересилить свои страхи.

Тот, кто наберет наименьшее количество очков, выбывает из игры, проваливаясь в люк...

- Я люблю авантюры. У меня не было ни одной мысли, что меня ждёт, как это будет, вообще никакой информации. Даже гримёр не выдала мне ничего. Плюс ведущий проекта Сергей Светлаков нагнетал атмосферу… Но неизвестность не пугала, а, наоборот, бодрила, - призналась Ирина Чеснокова.

Вместе с воронежской участницей проверить себя на страхи в темноте предстоит Юлии Михалковой, Глюкозе, Никите Ефремову и Марии Иваковой, Прохору Шаляпину, Алле Михеевой, Дмитрию Губерниеву, Владимиру Маркони, Евгению Папунаишвили и другим звёздам.

Шоу стартует на СТС с 13 сентября в 17.00.