В Воронеже открылся зал для занятий вольной и греко-римской борьбой

В Воронеже на улице Артамонова,40 открылся новый зал МБУ СШОР № 10 для занятий вольной и греко-римской борьбой. Он оборудован всей необходимой инфраструктурой для занятий и даже имеет небольшой музей, в котором отражены достижения тренерского состава и воспитанников спортшколы.

После торжественной церемонии открытия зала перед гостями с показательными боями выступили юные борцы.

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