На жительницу Воронежской области, собиравшуюся продать шкаф, мошенники оформили кредит

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 23 августа жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более полумиллиона рублей.

30-летняя жительница Хохольского района потеряла после разговора с аферистами более 440 тысяч. Женщина хотела продать шкаф через интернет, разместила информацию на одном из сайтов. По объявлению откликнулся мужчина, "покупатель" сообщил, что готов перевести деньги на банковскую карту. И предложил женщине дойти до банкомата для совершения операции. В ходе общения с лже-покупателем дама сообщила ему персональные данные банковской карты, предоставив тем самым возможность для входа в личный кабинет. Далее на нее оформили потребительский кредит, а деньги перевели на различные банковские счета.

Будьте бдительны! Никому никогда не сообщайте свои персональные данные, коды от банковских карт. Тщательно проверяйте информацию при совершении финансовых сделок через интернет.