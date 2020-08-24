Следователи рассказали, как погибли 5 человек в сливной яме под Воронежем

Следователи рассказали, как произошла трагедия в поселке совхоза "Воронежский", где вечером 23 августа в выгребной яме погибло 5 человек. Все случилось в 18.30. Семья пыталась помочь упавшей в септик двухлетней малышке.

- 2-летняя девочка наступила на край приоткрытой крышки канализационного люка. Крышка опрокинулась, ребенок упал в сливную яму. Пытаясь оказать помощь дочке, в яму спрыгнула мать девочки, ее 8-летняя сестра и отец. Помочь пытались и двое соседей - мужчины 23 и 52 лет. Но старший из них, резко почувствовав себя плохо, успел выбраться из ямы. А два ребенка и трое взрослых тем временем скончалась в яме, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы. Возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Его расследование передали из Новоусманского района в Воронеж - в первый отдел по расследованию особо важных дел аппарата регионального следственного управления.