Под Воронежем не могут опознать погибшего велосипедиста

Полицейские просят помощи в установлении личности мужчины, погибшего вечером 23 августа в ДТП в Лискинском районе.

Авария произошла около 20.05 на ул. Мира в селе Тресоруково. По предварительным данным полиции, 23-летний водитель на «Лада Гранта», следовавший с сторону Давыдовки, сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.

Велосипедист умер на месте аварии. Правоохранители не могут установить личность погибшего. На вид ему около 50 лет.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, способствующей установлению личности погибшего, позвонить в дежурную часть ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам 8 (4732) 269-61-02 или 02.