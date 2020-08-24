Под Воронежем пьяный водитель "Нивы" угробил пассажира

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 23 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 99 ДТП, 11 человек в авариях получили травмы, трое погибли.

Около 14.20 на 20-м километре автодороги «Калач-Верхняя Криуша-Скрипниково» в Калачеевском районе пьяный водитель угробил пассажира. По предварительным данным полиции, 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением «Нивы», машина перевернулась.

Водитель с травмами попал в больницу, а вот его 62-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.

Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.