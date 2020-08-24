В Воронеже возбудили уголовное дело по факту найденной на улице девочки в коляске

23 августа полицейские возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности малолетнего ребенка. Речь идет о найденной ночью 22 августа девочке. Напомним, около 0.15 на улице Писарева прохожие обнаружили коляску с 1,5 годовалой крохой.

Родителей искали полицейские и волонтеры с помощью неравнодушных воронежцев.

- До настоящего времени родители ребенка не установлены. В связи с особой важностью и общественным резонансом прокуратура Левобережного района передала головное дело из органа дознания в Левобережный следственный отдел СУ СК России по Воронежской области. Расследование находится на контроле прокуратуры области, - сообщили в региональной прокуратуре.