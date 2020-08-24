Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Воронежцам расскажут о русских свадебных обрядах

В музее Мордасовой откроется новая выставка
Татьяна ПодъяблонскаяТатьянаПодъяблонская
КомментироватьОставить комментарий

27 августа в музее-квартире Марии Мордасовой откроется новая выставка «Свадебный обряд в русской культуре XIX века». Выставка приурочена к Году народного творчества и знакомит с историей русской брачной традиции, ее отражением в литературе, искусстве, жизни известных людей.

- Лубочные картинки с изображением старинного свадебного обряда, копии фотографий XIX века из фондов музея проиллюстрируют разницу уклада и внешнего вида представителей разных сословий, а также истории из жизни Алексея Кольцова и Василия Жуковского, Ивана Бунина и Александра Эртеля, других известных деятелей, - отметили в музее. - Литературные истории представлены редкими изданиями XIX века – Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого. Часть экспозиции посвящена традиционной крестьянской свадьбе. Элементы традиционной праздничной крестьянской одежды, предметы быта – символы свадебного обряда, редкие издания из архивов музея-квартиры Марии Мордасовой, посвященные региональным особенностям свадебной традиции разных регионов России, будут представлены на выставке.

Экспозицию дополнят репродукции картин воронежского художника Александра Бучкури (1870–1942), много писавшего на тему русской деревни.

Культура