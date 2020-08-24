Воронежцам расскажут о русских свадебных обрядах

27 августа в музее-квартире Марии Мордасовой откроется новая выставка «Свадебный обряд в русской культуре XIX века». Выставка приурочена к Году народного творчества и знакомит с историей русской брачной традиции, ее отражением в литературе, искусстве, жизни известных людей.

- Лубочные картинки с изображением старинного свадебного обряда, копии фотографий XIX века из фондов музея проиллюстрируют разницу уклада и внешнего вида представителей разных сословий, а также истории из жизни Алексея Кольцова и Василия Жуковского, Ивана Бунина и Александра Эртеля, других известных деятелей, - отметили в музее. - Литературные истории представлены редкими изданиями XIX века – Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого. Часть экспозиции посвящена традиционной крестьянской свадьбе. Элементы традиционной праздничной крестьянской одежды, предметы быта – символы свадебного обряда, редкие издания из архивов музея-квартиры Марии Мордасовой, посвященные региональным особенностям свадебной традиции разных регионов России, будут представлены на выставке.

Экспозицию дополнят репродукции картин воронежского художника Александра Бучкури (1870–1942), много писавшего на тему русской деревни.