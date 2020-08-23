В Воронеже ищут 73-летнего мужчину

Ориентировка Поискового отряда.

Волонтеры Поискового отряда "ЛизаАлерт" просят горожан о помощи в поисках 73-летнего Бориса Николаевича Середы. Житель Воронежа ушел из дома 22 августа и с тех пор о нем ничего не известно.

Борис Николаевич был одет в рубашку с коротким рукавом в серо-белую клетку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, на ногах - черные сандалии.

Приметы мужчины: рост 1,7 м, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи.

Все, кто его видел или обладает информацией, которая поможет поискам, просьба позвонить волонтерам по телефону 8(800) 700-54-52.