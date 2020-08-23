Под Воронежем в выгребной яме погибли трое взрослых и двое детей

Фото с места трагедии. Предоставлено пресс-службой Новоусманского района.

Сегодня вечером в Новоусманском районе произошла чудовищная, иначе и не кажешь, трагедия. В совхозе "Воронежский" погибли трое взрослых (двое мужчин 1985 и 1997 года рождения и женщина 1985 года) и двое детей двух и восьми лет. Все они отравились метаном. Еще один мужчина 1968 года рождения выжил. Его извлеки в тяжелом состоянии медицина катастроф доставила в токсикологию областной больницы. Всех их нашли в выгребной яме на территории частного дома. Тела на поверхность вытаскивали сотрудники МЧС.

- Спасателям вызов поступил в 18.53. На месте они были в 19.07. Также затем на место приехали сотрудники ГУ МВД по Воронежской области, представители Следственного комитета. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе Новоусманского района.

На месте трагедии также находится сам глава муниципалитета Дмитрий Маслов.